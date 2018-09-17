Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda “hurda araç teşviki” olarak bilinen uygulama başarıya ulaştı. Türkiye genelinde 6 milyon aracı ilgilendiren düzenlemeden en çok otomobil sahipleri fayda sağladı. Geçen yıl haziran ve temmuzda 2 bin 352 otomobil hurdaya ayrılırken, 2018’in aynı döneminde sayı 25 katına çıkarak 59 bin 26 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının 11 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, 16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor. Uygulamanın başlamasının ardından hurdaya ayrılan taşıt sayısında dikkat çekici artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2012-2017 döneminde hurdaya ayrılan araç sayısı 77 bini geçerken, sadece bu yılın haziran ve temmuz aylarında sayı 65 bin 222’yi buldu.



YOĞUN RAĞBET GÖRDÜ

Otomobilin yanı sıra diğer taşıtlarda da hurdaya ayrılan araç sayısı yükseldi. Geçen yılın haziran ve temmuz aylarında toplam 5 bin 890 taşıt hurdaya ayrılmıştı. Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, hurda araç teşvikinin başlangıçta yoğun rağbet gördüğünü belirtti.



SAYI 250 BİNİ BULUR

Dar “Teşvikler revize edilirse sayı yükselir. ÖTV matrahı alt limitinin 46 bin liranın üzerine çıkarılması ya da ÖTV indiriminin 10 bin liradan fazla uygulanmasıyla hurdaya ayrılan araç sayısı artar” dedi. Dar, uygulamanın mevcut hâliyle devamı durumunda gelecek yıl sonuna kadar hurda araç teşvikinden 250 bin aracın yararlanmasını beklediklerini vurguladı.

YENİSİ 10 BİN TL UCUZA GELİYOR

Uygulamayla yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa 10 bin lira, 46 bin-80 bin lira ise 8 bin lira, 80 bin lirayı aşıyorsa 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor. Bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin liralık indirim uygulanıyor. Düzenlemeden, kayıt ve tescili silinerek doğrudan ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine, 31 Aralık 2019’a kadar alınacak araçlar için yararlanılacak.