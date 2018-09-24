Mobil astronomi laboratuvarı olarak dikkat çeken araç, markanın bugüne kadar geliştirdiği en akıllı pick-up olarak dikkat çekiyor. Navara’nın özel olarak geliştirilen römorku dünyanın en güçlü teleskobu PlaneWave’e ev sahipliği yapıyor.
Nissan Navara Dark Sky Concept tanıtıldı
24.09.2018 - 02:48 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nissan, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte İngiltere’de geliştirdiği Navara Dark Sky Concept aracını Hannover’de tanıttı.
Etiketler : Nissan Navara Dark Sky,
581678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/581678.aspx
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