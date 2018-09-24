Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil astronomi laboratuvarı olarak dikkat çeken araç, markanın bugüne kadar geliştirdiği en akıllı pick-up olarak dikkat çekiyor. Navara’nın özel olarak geliştirilen römorku dünyanın en güçlü teleskobu PlaneWave’e ev sahipliği yapıyor.