Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın iPhone 7'de kulaklık girişine son vermesi ile birlikte daha da önem kazanan ürünün şarj sorunu yaşadığı iddia ediliyor.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu kablosuz kulaklığı Airpods ile ilgili deneyimlerini sosyal medyada dile getiren kullancılar, AirPods'un bir gecede şarj edilmesine rağmenyüzde 40 oranında güç kaybettiğini iddia ediyor.

Apple'ın iPhone 7'ler ile birlikte vermediği kulaklıklar 779 TL fiyat ile satılıyor.

Apple, söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.