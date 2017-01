Türkiye Gazetesi

İstekler, beklentiler kişiden kişiye değişse de günümüz insanının en önemli ortak teknolojik sorunlarından biri, evde ve ofiste her yerde güçlü internet bağlantısı, kesintisiz Wi-Fi sinyali. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, bu konuda tüketicilere önerilerde bulunuyor:

¥ Güçlü bir modem: Bundan bir-iki yıl önce kablosuz ağ bağlantı hızları için 300 Mbps çok yüksek bir hız iken artık hem internete bağlanan cihaz sayısının artması hem de kullandığımız uygulamalar sebebiyle daha yüksek hız ve kesintisiz Wi-Fi bağlantısı isteniyor. Bunun için yeni teknolojilere sahip, çift kanal desteği olan bir modem şart.

¥ Wi-Fi sinyal tekrarlayıcı: Eğer evlerin yapısı sebebiyle Wi-Fi sinyalleri her noktaya erişemiyorsa, kullanılacak çözümlerden biri Wi-Fi menzil genişletici çözümleri. Bazı evlerde kalın duvarlar ya da ahşap kaplamalar Wi-Fi sinyallerinin iletilmesinde ciddi engel oluştururlar. Bu gibi durumlarda yapılabileceklerin başında bir menzil genişletici alıp, modemden gelen sinyali evin belli bir bölümünde tekrarlatarak diğer tarafa aktarmak yer alıyor.

¥ Powerline adaptörler: Sinyal iletme sorunu için menzil genişleticiler her yerde çözüm olamayabiliyor. Mesela katlı evlerde, bahçe, teras gibi geniş bir alana sahip yerleşimlerde ya da evin tamamı ya da belli bir bölümünde kablo ile bağlantı yapmak isteyenler için en ideal çözüm powerline adaptörler. İnterneti evin her yerine taşımayı sağlayan bu ürünler evlerdeki mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet taşıyıcı hâline getiriyor.