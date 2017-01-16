Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerinde yayılmasını engellemek ve basın sektörüyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla habercilik projesi başlattı.

ABD başkanlık seçimi sırasında Facebook üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Facebook'un Ürün Direktörü Fidji Simo yaptığı yazılı açıklamada, sosyal paylaşım sitesi üyelerinin fikir ve haberleri paylaşıp tartışmaya büyük ilgi gösterdiğini, bu konuda sağlıklı bir haber ortamı oluşturmanın Facebook'un görevi olduğunu belirtti.

"İNSANLARIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİNE NASIL KATKI SAĞLAYABİLECEĞİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Simo, "Bugün, Facebook ve basın sektörü arasındaki bağları güçlendirmek için yeni bir program tanıtıyoruz. Haber kuruluşlarıyla ortaklığımızı ileriye taşımak adına yayıncı ve eğitimcilerle yeni ürünlerin geliştirilmesinde iş birliği yaparak dijital çağda insanların doğru bilgilendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Facebook Habercilik Projesi'nin üç temel amacı bulunduğuna işaret eden Simo, projenin amaçlarını sosyal ağ için haber ürünlerinin geliştirilmesi, gazetecilere yönelik eğitim ve kullanıcılara yönelik eğitim olarak sıraladı.

BASIN KULUŞLARIYLA TOPLANTI

Haber ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında yerel basına hedef kitleye ulaşma desteği verileceğine dikkati çeken Simo, kullanıcıların Facebook üzerinden favori basın kuruluşlarına üyeliği konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyledi. Simo, Facebook mühendislerinin ev sahipliğinde basın kuruluşlarıyla düzenli olarak toplantılar (hackathon) düzenleneceğini kaydetti.