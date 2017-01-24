Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Bize bu hafta müthiş bir kurtarma hikâyesinden bahsedeceğim. Hikâyenin kahramanı Mehmet Öğütçü. Turkcell Global Bilgi’nin Siirt’teki Arapça çağrı merkezinde görev yapan Öğütçü, bir gün bir çağrı alır. Karşısındaki Muhammed isimli Suriyeli bir babadır. Muhammed, Öğütçü’den hattının Avrupa’da kullanıma açılmasını ister. Titrek sesinden endişeli olduğu anlaşılan Muhammed, müşteri temsilcisine çevresinde Arapça konuşan olmadığını söyleyerek can yeleğini nereden satın alabileceğini de sorar. Bunun üzerine ailenin kaçak yollardan botla Avrupa’ya kaçmaya çalıştığını fark eden Öğütçü nereden ve kaç kişi gideceklerini anlamaya çalışır. Ertesi gün sabaha karşı eşi ve çocuğu Mustafa’yla Çanakkale’den botla Yunanistan’a gideceklerini öğrenen Öğütçü babaya yalvarmaya başlar. Hikâyenin geri kalan kısmını gelin Öğütçü’den dinleyelim: “Önce havaların soğuk ve kış ayında Çanakkale’den Yunanistan’a giden deniz yolunda akıntının çok fazla olduğunu söyledim. Baba gitmekte kararlıydı. Dokuz akrabasıyla birlikte 12 kişilik bir bot ayarlamışlardı. Ardından çocuğu üzerinden ikna etmeye çalıştım. ‘Oğlunun cesedini kucaklamak ister misin? Bu ihtimal çok yüksek’ dedim. Sustu. Kafasının karıştığını ve söylediklerimi düşüneceğin söyledi, teşekkür etti. Yarım saatlik konuşma bu şekilde sonlandı. Bir haftanın ardından Suriyeli Muhammed beni tekrar aradı. Telefonu açtığımda ismimi söyledikten sonra bana dualarla karşılık vermeye başladı. Sesinden ikna etmeye çalıştığım o Suriyeli Muhammed olduğunu anladım. Bana ‘Hayatımızı kurtardığın için sana minnettarım. Botta giden akrabalarımın dokuzu da hayatlarını kaybetti. Eşimi ve oğlumu bana bağışladın’ diye ağlayarak yaşadıklarını anlattı.”

Mehmet Öğütçü, takdire şayan davranışıyla yeni bir Aylan bebek vakasının önüne geçerken, Turkcell, insan merkezli yatırımlarıyla bugün Türkiye’deki 1,2 milyon Suriyelinin derdine tercüman oluyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran’ın verdiği bilgiye göre 2014 yılında Siirt’te hayata geçirilen Turkcell Global Bilgi Arapça Çağrı Merkezi Türkiye’deki Suriyelilere sağlık problemlerinden kamu kurumlarındaki işlerine kadar pek çok konuda yardımcı oluyor. Bu çalışmalara ek olarak Turkcell tarafından hayata geçirilen “Merhaba Umut” uygulaması bütün operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veriyor. Turkcell Akademi’nin geliştirdiği, dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde de ana dili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor ve tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabili-

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