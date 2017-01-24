Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının haberine göre, Kirameki-2 (Pırıltı-2) savunma haberleşme uydusunu taşıyan H-2A roketi Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Bölge güvenliği açısından Japonya'nın savunma kapasitesini artıracak Kirameki-2, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kullandığı üç sivil uydunun yerini alacak ve üç seri uydudan biri olarak kullanılacak.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, yeni uyduyla SDF'nin hava, kara ve deniz güçleri arasında yüksek hızda ve kapasitede haberleşme sağlanacak.

Bakanlık, Kirameki-2'den Hint Okyanusu'nun yanı sıra Somali'de korsanlık faaliyetlerine karşı yürütülen misyonlar ve Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin operasyonlarında faydalanmayı planlıyor.

Mitsubishi Ağır Sanayisi tarafından üretilen uydunun ilk versiyonu Kirameki-1, Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndaki bir fırlatma üssüne transfer edilirken hasar görmüş ve bakıma alınmıştı.

Bakanlık, gelecek 15 yıl boyunca x-band teknolojisini kullanacağını, ilk iki uydunun maliyetinin 1,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.