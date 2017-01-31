Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Asus’un ödüllü telefonu Zenfone 3’ün fiyatı 1.899 TL. Zenfone 3 Laser 1.299 TL ve Zenfone 3 Max ise 1.099 TL fiyatla raflardaki yerini alırken, Zenfone 3 Zoom mart ayında tüketicilerle buluşacak.

¥ 5,5-inç Full HD Super IPS+ ekranıyla gelen Zenfone 3, 4GB RAM ve 64 GB dâhilî depolama modelleriyle satışa sunulacak. Siyah ve beyaz renk seçeneği bulunan Zenfone 3’ün, 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası 4K UHD video çekme imkânı sunuyor.

¥ Zenfone 3 Laser, adını ışık hızında lazer odaklama sistemi ile donatılan Pixelmaster 3.0 kamerasından alıyor. 13 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, Zenfone 3 Laser’ın süper çözünürlük özelliği ile 4 kat artırılıyor ve karanlık ortamlarda bile kusursuz fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor. 0,03 saniyede 1,5 metre lazer odaklamaya sahip Zenfone 3 Laser, odaklama özelliğine sahip diğer telefonlardan 2 kat daha üstün.

¥ Zenfone 3 Max, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline getirilebiliyor. 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip Zenfone 3 Max, süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine sahip.

¥ Rakiplerine göre ışığa 2,5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip olan Zenfone 3 Zoom, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken telefonu ve tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine imkân sağlıyor.