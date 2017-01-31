Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Her geçen gün hayatımıza daha fazla giren akıllı saatler ile birlikte kolda rekabet arttı. Geçmiş yıllarda daha sık rastladığımız kare tasarımlar yerini klasik saat tasarımlarına bırakırken rekabette öne geçmek isteyen firmalar İsviçreli saat uzmanlarının kapısını çalıyor. Artık baştan aşağı yeniden tasarlanan ve görünürde klasik saatlerden hiçbir farkı olmayan akıllı saatler farklı arayüzü ve kayış alternatifleri ile takım elbiseler için onlarca modele dönüşebiliyor. Saatler bin lirayı bulan ortalama fiyatlarıyla da iş adamları ve yöneticileri büyük bir külfetten kurtarıyor. Bu alanda en büyük yatırım yapan firmalardan biri de Samsung. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de satışa sunulan Samsung Gear S3 İsviçre saat tasarımcısı Yvan Arpa tarafından analog saat işçiliğinden ilham alınarak tasarlandı. Gear S3 teknolojik özelliklerinin yanı sıra 11 binin üzerinde uygulama ve bir haftaya yakın pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımda tavrını klasikten yana kullanan diğer bir firma ise Asus. Yuvarlak gövdeli tasarımıyla Asus ZenWatch 3, İtalyan işçiliği ile hazırlanmış özel deri kayışları ile geliyor.

Akıllı saat pazarına kare ve dikdörtgen modellerin hakim olduğu yıllarda yuvarlak gövdeli az sayıdaki akıllı saatlerden biri olan moto 360, ilk modeliyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Yenilenen moto 360 Android ve iOS işletim sistemiyle şimdi daha fazla kişiye hitap ediyor.

Şubat ayında Google ile birlikte yeni akıllı saatini duyurması beklenen LG’nini Watch Urbane modeli ise hem spor hem de klasik tasarımıyla dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik bir gövdeyle gelen saatte, spor tasarımına uygun dokulu kayış tercih edilmiş. Watch Urbane 2nd Edition’ın öne çıkan özelliklerinden biri de telefondan tamamen bağımsız kullanılabilmesi.

400 bin akıllı saat satışı bekleniyor

Dünyada 2016 yılında 38 milyon adet akıllı saat satıldı. Ülkemizde ise bu oran 51 bin adet ile sınırlı kaldı. Yeni modellerle birlikte Türkiye’de akıllı saat satışlarının 2017’de 8 kat artışla 400 bin adet olması bekleniyor.

Türkiye bu yıl bilişime 22,3 milyar dolar harcayacak

Araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC), 2017 yılı içerisinde Türkiye’de gerçekleşmesi beklenen bilişim teknolojileri (BT) harcamaları öngörülerini yayınladı. IDC’ye göre Türkiye’de BT harcamaları 2017 yılında 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Bu tutarın 11,4 milyar doları telekomünikasyona gidecek. Telekomünikasyon kısmı haricinde kalan BT pazarının ise 10,9 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Bu da 2016 yılında öngörülen yüzde 1,9 oranındaki yıllık büyümeye denk geliyor.