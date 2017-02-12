Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler sosyal medya devi olan Facebook gün geçmiyor ki yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Şu anda Instagram platformunda kullanılan keşfet özelliği ile sizin beğendiğiniz veya takip ettiğiniz kişilere göre ve ilgi alanlarınıza göre bazı paylaşımlar size sunuluyordu. Aynı özellik bundan sonra Facebook'ta da olacak.

EKRAN İKİ KISIMDAN OLUŞACAK

Uygulamanın ana sayfası iki bölümden oluşacak, Ana Sayfa ve Keşfet kısımlarını içerecek. Bu iki kısma ulaşmak için ekran üzerinde sağa veya sola kaydırma işlemi yaparak kolayca ulaşabilirsiniz.

SAYFALARINIZ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞACAK

Ekranın sol kısmında yer alan Ana Sayfa bölümünde sizin kendi arkadaş olarak eklediğiniz ve beğendiğiniz sayfaların gönderileri bulunacak. Sağ kısımda ise beğenebileceğiniz ya da ilginizi çekmesi muhtemel olan paylaşımlar yer aşacak. Bu sayede sayfaların daha fazla insana ulaşması sağlanacak. Bu uygulama şu an için yalnızca beta sürümler için test aşamasında.