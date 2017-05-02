Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu KPMG dijital dönüşümün geleneksel basın ve gazetelere etkilerini incelendi. Dünyayı sarsan teknolojik devrimin basını nasıl etkilediğini araştıran KPMG ‘‘Yüzyıllardır insanların haber almasını sağlayan gazeteler yolun sonuna mı geliyor’ sorusunun cevabını aradı. Araştırma sonucu hazırlanan rapordan öne çıkanlar şöyle:

¥ Uzak Doğu’da 593 yılında ilk defa kullanılan matbaanın icadı gibi taşları yerinden oynatan internet, yazılı basının tahtını sallıyor.

¥ Yazılı basınla ilgili alışkanlıklar beklendiğinden daha hızlı değişiyor. Hız ve habere daha kolay erişim dijital medyayayöneltiyor.

¥ 10 Amerikalı’nın 8’i haber okumak için dijital medyayı tercih ediyor. ABD’deki erişkinlerin yüzde 62’si haberlere ilk olarak sosyal medyadan ulaştığını belirtiyor.

¥ Haberlere dijital medyadan ulaşan kişilerin yüzde 90’lık kısmı ücret ödemeye yanaşmıyor.

¥ Dijital medya büyürken gazete trajları düşüyor.

¥ Reklam pastasının bir bölümü de dijitale kayıyor. ABD’de ilk defa dijital reklam gelirleri, yazılı basının gelirlerini geçti.

¥ 10 yılda gazetelerin gelirleri yüzde 60 oranında düştü. 2005’te geliri 47,4 milyar dolar olan gazeteler 2014’te 16,4 milyar dolar gelir sağlayabildi. Aynı şartlarda gazetelerin ayakta kalması neredeyse imkânsız olacak.

¥ Kâğıt, baskı ve dağıtım masraflarıyla birlikte soru işaretleriyle dolu bir geleceğe adım atan gazeteler, bu krizden çıkış için farklı formüller arıyor. Amerika’da bazı gazeteler haftanın üç günü yayımlanmayı tercih etti. Kimileri tamamen dijital basına yönelip ‘e-gazete’ formatına geçiş yaptı, bunu satmak için yeni stratejiler üretiliyor.