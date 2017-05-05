Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin gelişimine öncülük eden MMA Türkiye, (Mobil Pazarlama Birliği) 2016 yılı Türkiye Mobil Reklam Harcama Araştırma raporu verilerini açıkladı. Digital Age Summit 2017 etkinliğinde sunumu gerçekleşen araştırma verilerine göre, 2016 yılında önde gelen mecralarda 22,3 Milyar reklam görüntülemesi gerçekleşti.

Rapor verilerine göre, mobil içerik mecralarına yapılan reklam yatırımları 122 Milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Facebook, Twitter, Google arama, Youtube gibi sosyal paylaşım ve arama mecraları, rapor hesaplamalarının dışında tutuldu.

Reklam harcamalarının 89.1 Milyon TL’lik kısmı, ‘Premium’ reklamlarda gerçekleşti. Bu çalışmalar ile elde edilen görüntülenme sayısı, 6,7 Milyar oldu. Premium satın almalarda reklam veren ya da medya ajansları reklam ağları ve yayıncılarla birebir görüşerek reklamın hedef kitleye uygun mecralar üzerinde çıkmasını sağlıyor.

Programatik olarak tabir edilen ve reklam alım-satım sürecinin insanlar yerine makineler arasında gerçekleştiği sistem üzerinden sunulan mobil reklamlarda ise 32.9 Milyon TL harcama ve 15.5 Milyar görüntüleme gerçekleşti.

iOS, Android’i ikiye katladı

Araştırma raporundaki bir diğer ilginç veri de mobil uygulamalara yönelik reklam harcamalarının %69’unun iOS cihazlardan yapılması. Buna karşın Android tabanlı mobil cihazlara yapılan harcamalar % 31 seviyesinde kalmış.