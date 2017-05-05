Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AKN tartışmalarının sürdüğü bugünlerde konuyla ilgili ilk açıklama Turkcell'den gelmişti. Turkcell, kotalı internet paketlerinin olmayacağını açıklamıştı. BTK'nın kararını suistimal etmeyen ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Turkcell'den sonra Vodafone'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Ancak Vodafone, yeni tarifeleri ile kullanıcılarını üzeceğe benziyor.

Vodafone SüperNet'in giriş tarifesi olan Eko Aile Esnek paketi, 8 Mbps'e kadar 40 GB Kotalı ve 50 GB AKN'li paketini 24 ay taaddüt veren kullanıcılarına 49,90 TL'den sunuyor. Eğer kota istemiyorsanız 8 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li paketi 99,90 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

AKK kalkmadan önce eskiden internet kullanıcıları AKK'yi yükseltmek için ücret ödüyordu. Şimdi ise AKK yerine kotayı yükseltmek için ücret ödeyecek. Vodafone'un neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Ancak BTK'nın uyguladığı Adil Kullanım Kotası'nı kaldırma kararı, eğer düzenleme gelmeze firmalar tarafından suistimal edileceğe benziyor.