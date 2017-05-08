Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, referandum sonrası kurlardaki gerilemenin, bazı telefon modellerinde fiyatların yüzde 15'e kadar düşmesine neden olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde düşen fiyatların olumlu etkisiyle satışlarda yüzde 35'e yakın artış yaşandı. Yaklaşan Anneler Günü, ardından Babalar Günü ve karne döneminin rüzgarını da arkasına alacak olan cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz" dedi. Ekşi, yılın başından bu yana telefon satışlarının aylık 1.2 milyondan 850 bin adede gerilediğini, yaşanan düşüşlerin daha çok 600-900 lira bandında yer alan modellerde olduğunu ifade ederek, tüketicilerin cep telefonu alımlarını yüksek kur ve referandum gibi sebeplerden dolayı ertelediğini söyledi.