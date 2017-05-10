Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft, Windows 10 sürümü 1507'yi 29 Temmuz 2015'te kullanıcılarına sundu . O tarihten bu yana, şirket, Kasım Güncellemesi (sürüm 1511), Yıldönümü Güncellemesi (sürüm 1607) ve Creators Güncellemesi (sürüm 1703) gibi işletim sistemine çok sayıda büyük güncelleştirmeleri uygulamaya koydu.

Windows 10’un özgün sürümünün Mart 2017 yılında sona ermesi gerekiyordu ancak, Microsoft 2017 bugün yaptığı açıklamada, Windows'un 10’un bu sürümü için desteğin mayıs sonuna ertelendiğini belirtti.

Microsoft, işletim sisteminin bu sürümünü çalıştıran aygıtların çalışmaya devam edeceğini, ancak artık güvenlik ve kalite güncelleştirmelerini almayacaklarını ve kötü niyetli saldırılara karşı savunmasız olduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca, Windows 10'un aşağıdaki sürümlerinin etkilenip etkilenmediğini de kaydetti:

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Windows 10 Education

Windows 10 Enterprise

Bununla birlikte, Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB veya Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB çalıştıran aygıtlara güvenlik güncelleştirmeleri sağlamaya devam edecek. Şirket, destek tarihini bir kez genişlettiğini ve bir daha bunun olmayacağını söylüyor.