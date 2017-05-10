Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'dan yapılan açıklamaya göre artık çevrimdışı okuma özelliğini kullanmanız için Google aramalarındaki sayfalara uzun süre basılı tutmanız yeterli. Bu işlemle birlikte sayfayı çevrimdışı görüntüleyebilmek için kaydetmiş olacaksınız.

SAYFA YÜKLEME DÖNEMİ SONA ERİYOR!

Bunun yanında "Sayfayı daha sonra indir." adında bir seçenek de Google Chrome'a eklendi. Bu özellik ile birlikte çevrimdışıyken kaydetmek istediğiniz bir sayfayı seçebilir ve internet bağlantısına sahip olduğunuz anda Chrome'un bu sayfayı otomatik olarak indirmesini sağlayabileceksiniz.

Son olarak da Chrome'da yeni bir sekme açtığınız zaman daha önce indirdiğiniz sayfalar yanlarında bir Çevrimdışı simgesi barındıracak ve sayfada ayrıca bir de indirilen sayfalar adında yeni bir liste yer alacak.

Eğer bu yeni özellikleri kullanmak istiyorsanız, Google Chrome uygulamanızın güncellenmiş olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunu da Google Play Store'u ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz