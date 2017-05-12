Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un Build 2017 geliştiriciler konferansında yapılan açıklama ile Windows 10’un gelişimi hakkında önemli rakamlar açıklandı.

Söz konusu açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıl önce kullanıma giren Windows 10 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda.



HEDEF 1 MİLYAR PC'YE ULAŞMAK

2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 kullanıma girdiği ilk hafta 75 milyon bilgisayardaki yerini almıştı. Bu rakam 10'uncu haftanın sonunda 110 milyon, altıncı ayda ise 200 milyon olmuştu. Microsoft'un şimdiki hedefi ise 1 milyar rakamına ulaşmak



WINDOWS 10 NE KADAR YER KAPLIYOR?

Bilgisayarınıza Windows 10 güncellemesini yapmak için sabit diskinizde en az 3 GB'lık bir boş alana sahip olmanız gerekiyor.

En yaygın işletim sistemi olan Windows'un ilk sürümü 1985 yılında kullanıma sunulmuştu.