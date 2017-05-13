Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore firması Samsung, Android telefonlara alternatif olacak açık kaynak kodlu Tizen'le çalışan dört cihaz yayınladı ancak, pek de başarılı bir başlangıç ​​yapmadı.

Tizen'i çalıştıran en son Samsung akıllı telefon Z4 oldu. Samsung Z1 iki yıl önce Hindistan'da piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık dokuz ay sonra Z3 geldi ve Z2 Ağustos ayında Tizen OS çalıştıran ilk 4G akıllı telefonu olarak ilan edildi.

Samsung Z4, 480 x 800 piksel çözünürlüğünde 4.5 inç ekrana, 1GB RAM'e ve ayrıca 4G bağlantı özelliğine sahip. Dört çekirdekli 1.5 GHz işlemci ile güçlendirilmiş telefonun, ön ve arka kısmında 5MP kamera bulunuyor.

Yine de Samsung Z4, bu yıl birçok premium akıllı telefonda bulunan 2.5D kavisli cam ekran özellikli ilk Tizen akıllı telefon. Yeni telefonun içindeki pil kapasitesi 2.050mAh'a ulaşıyor ve cihaz piyasaya bağlı olarak USB 2.0 bağlantı noktası, Bluetooth 4.0 ve çift SIM modeli sunuyor.

Samsung Electronics Mobil İletişim İşbirliği Başkanı DJ Koh, "Samsung Z4, ilk kez akıllı telefon kullanıcılarına basitleştirilmiş bir mobil deneyim getiriyor ve Tizen ekosistemini genişletme konusundaki kararlılığını temsil ediyor" dedi.

Samsung, yeni Samsung Z4 telefonun fiyatını açıklamadı, ancak Z2, 68 dolarlık bir fiyat etiketi taşıdığına göre, yeni piyasaya sürülen telefonun fiyatı da 100 dolardan daha az olacaktır.Z4, bu ay Hindistan'dan başlamak üzere birçok ülkede kullanıma sunulacak. Samsung, önümüzdeki hafta 16 ve 17 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan San Francisco'daki Tizen Geliştirici Konferansı sırasında bu yeni telefonu tanıtmayı planladığını açıkladı.