Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WannaCry olarak bilinen zararlı yazılım, bilgisayar içindeki verileri kilitlerken belgelerin yeniden kullanımı için kullanıcılardan her defasında 300 dolar ödeme talep ediyor.



İNTERNETTEN GELEN ÖLÜMCÜL TEHDİT

Ajans Press, tüm dünyayı etkileyen fidye yazılımı WannaCry’ın medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in yaptığı incelemeye göre son dört günde 53 yazılı basın haberine konu olan fidyeci yazılım tüm dünyayı kasıp kavurdu. Medya incelemesinde dikkat çekici ayrıntılar yer alırken durumun oldukça ciddi olduğu belirtildi. 3 günde 100 ülkedeki 75 bin bilgisayarı etkilediği belirtilen virüs Almanya’daki tren seferlerinden Amerika’daki kargo dağıtımlarına kadar çoğu sistemi aksattı. Türkiye’yi de dolaylı yollardan etkileyen WannaCry için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) önlemler alındığını belirtirken internet kullanıcılarının işletim sistemlerini güncellemelerini ve şüpheli olarak gördüğü e-postaları açmamalarını belirtti. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde ise siber saldırılarla ilgili medyaya 909 haber yansıması oldu.

