Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. WhatsApp'a erişim sağlanamaması akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorularını getirdi. Kullanıcılar, Twitter üzerinden erişim sorunu yaşadıklarını paylaşıyor. WhatsApp'ın ne zaman düzeleceği konusunda bir bilgi yok.

BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Whatsapp'ta yine global ölçekte kesinti yaşanmakta. USOM konuyu takip etmektedir. Yerli Operatörlerimiz kaynaklı bir durum bulunmamaktadır" dedi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, son yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinin normal seyrine döndüğü raporlandı." dedi. WhatsApp normale döndü.