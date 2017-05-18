Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre işaret diliyle ilgili araştırma yapan Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Uğur Çakırlı’nın üzerinde çalıştığı ‘akıllı eldiven’ adlı cihaz sensörler yardımıyla el hareketlerini bilgisayara aktarıp geliştirilen program sayesinde yazı ve sese dönüştürüyor. Eldivenle işitme engellilerin işaret dili bilmeyen kişilerle karşılıklı iletişim kurabileceklerini belirten 23 yaşındaki Çakırlı, “Hayatlarını kolaylaştırmayı sağlayacak. Şu an sistemde 20 kelime kullanabiliyoruz. Dünyada ve Türkiye’de çeşitli prototipleri var ama kelime sayısının azlığından dolayı üretime geçilemiyor. Biz kelime sayısını arttırdık. Çift elle de uygulanıp kablosuz haberleşme yapılabildiği takdirde üretimi sağlanabilir” diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun üniversite genelinde düzenlediği “Süper bir fikrim var” adlı proje yarışmasında birinci seçilen eldiveni deneyip, isteklerini yerine getirmesine şaşıran işitme engelli Murat Işıklı da Çakırlı’yı kutladı.