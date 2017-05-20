Apple'dan dev iPad geliyor

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, yeni yazılımlarının ve ürünlerinin duyurusunu gerçekleştirdiği WWDC 2017 etkinliğini ( Worldwide Developers Conference), bu yıl 5 - 9 Haziran tarihleri arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenleyecek.

Shiftdelete'in haberine göre, bu etkinlikte tanıtılması beklenilen ürünler arasında yer alan, 10,5 inçlik yeni iPad Pro modelinin üretim süreci hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple, 10,5 inçlik iPad Pro için üretim sürecini hızlandırıyor!

MART'TAN BU YANA ÜRETİM HATTINDA

Apple ürünleri konusunda iddialarının doğru çıkması ile tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, 10.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni iPad Pro'nun Mart ayından bu yana üretim hattında olduğunu belirtiyor.

Şu anda aylık 500 bin adet seviyesinde devam eden 10.5 inçlik iPad Pro üretiminin, cihazın resmi olarak tanıtılması ile birlikte Temmuz ayında 600 bin adet seviyesine çıkarılacağı iddia ediliyor.9.7 inçlik iPad Pro modeli ile tasarımsal anlamda oldukça benzer olması beklenilen yeni iPad Pro'da, daha büyük bir ekran sunabilmek için Apple'ın çerçeveleri küçültme yoluna gittiği ifade ediliyor.