Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı şüphesiz ABD’li teknoloji lideri Apple için büyük önem arz ediyor. Zira bu yıl, iPhone’un 10. yıl dönümü. Bu nedenle Apple’ın çok özel bir iPhone modeli çıkaracağı öngörülüyor.

Esasen sızıntı bilgilere bakıldığında, bu zamana kadar bir ikilem yaşandığı aşikar. Bazı uzmanlar Apple’ın bu yıla özel olarak iPhone 8 altında yeni bir çıkaracağını öngörüyor. Bir başka iddia ise bu telefonun iPhone X ismine sahip olacağı yönünde.

SlashLeaks tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise bu yıl 3 yeni iPhone karşımıza çıkacak: iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8.

Yukarıdaki fotoğrafta, yeni iPhone’ların CNC çizimleri görülüyor. iPhone 7s ve 7s Plus’ın mevcut tasarımla aynı olduğu, fakat yeni iPhone 8’in hem yeni bir boyuta hem de yeni bir kamera tasarımına sahip olduğu dikkat çekiyor.

Önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere yeni iPhone’un kamera lensleri alt alta konumlandırılacak ve bu kamera 3 boyutlu video kaydı yapma özelliğine sahip olacak.

Diğer taraftan telefonun ekran boyutlarına baktığımızda, 5.8-inçlik devasa bir rakam önümüze çıkıyor. Fakat buna rağmen telefonun boyutu iPhone 7s ile neredeyse aynı. Bu da iPhone 8’in ekran/gövde oranının büyük ölçüde artacağını gösteriyor. Fakat bir iddiaya göre bu ekranın sadece 5.15-inçlik kısmı aktif olarak kullanılabilecek. Kalan kısımda ise sanal Touch ID yer alacak.

Eylül ayında tanıtılması öngörülen Premium iPhone 8’in 1,000 doların üzerinde uçuk bir satış etiketine sahip olması bekleniyor.