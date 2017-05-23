Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HTC, yeni amiral gemisi HTC U11’i tanıttı. Edge Sense teknolojisine sahip HTC U11 “sıkma” hareketi ile kontrol edilebiliyor. “Sıkma” eylemi oldukça doğal ve bir annenin güven vermek üzere çocuğunun elinin sıkmasına benziyor. Bu özelliği kullanarak fotoğraf çekmek, mesaj atmak ya da Facebook gibi herhangi bir uygulamayı açmak mümkün. Ayrıca sıkıştırma hareketi özelleştirilebiliyor. Amazon Alexa’yı destekleyen ilk telefon olma özelliği taşıyan U11, “şimdiye kadarki en iyi telefon kamerası” ile geliyor. HDR, otomatik odaklanma ve OIS konusunda çok iddialı olan kamera, 4K video, yüksek çözünürlüklü ses ve 360 derece ses kaydı yapabiliyor. HTC U 11’in 16 megapiksellik selfie kamerası, OIS olmasa da EIS desteği ve geniş açılı lens sunuyor.

SUYA DAYANIKLI

Su ve toza karşı dayanıklı cihazın teknik özellikleri şöyle: 5,5 inç Super LCD 5 Quad HD ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama, 12MP arka kamera, 16MP ön kamera, 3.000mAh pil.