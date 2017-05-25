Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Televizyonlarda rekabet ekranlara taşındı. Büyük ve ince ekran pazarında iddiasını ortaya koyan Sony, yeni modeli Bravia OLED TV ile ekranları hoparlöre dönüştürüyor. Dünyada ilk defa ses sistemi ile görüntü sistemini birleştiren Acoustic Surface (Akustik Yüzey) teknolojisi ile ses ekranın tamamından geliyor. Diğer modellere göre çok daha geniş bir 4K HDR görüntü zenginliği sunan Bravia OLED TV, 8 milyonu aşkın kendiliğinden aydınlanan piksel sayesinde de zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunuyor. Bravia OLED TV ve 4K TV’lerin sesi aynı kalitede her yerden verdiğini belirten Sony Türkiye Genel Müdürü Tatsuo Takahashi “Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. Görüntü tablet ve telefon üzerinden TV’ye aktarılabiliyor. Sesle komut özelliği bulunuyor” dedi. Türkiye televizyon pazarı hakkında da bilgi veren Takahashi, “Türkiye’de 4K pazarı 55 inç ve üzeri ekranlarda büyüyor. 2017 yılında 4K pazarında yüzde 35 büyüme bekliyoruz. 55 inç ve üzeri ekran satışlarında da yüzde 85’lik bir artış öngörülüyor” diye konuştu.