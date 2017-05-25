Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir/Türkiye gazetesi - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 8 kişilik bir grup öğrenci, Sitem Analizi dersi için dönem ödevi olarak hazırladıkları, ''Fırtına-S''yi Türkiye gazetesi WhatsApp hattından Türkiye'ye duyurdu.

Projeyi hazırlayan Furkan Gül, Halil İbrahim Aksu, Seyfullah Öztürk, Cihan İnanç, Hüseyin Cem Dağhan, Hasan Özkaynak ve Mustafa Turhal adındanki öğrenciler, ''Biz bu projeyi İdris Çalışkan, Mehmet Bayık ve İsmail Tuna hocalarımızın destekleriyle yaptık. Bizden sonra daha iyi projelere ön-ayak olabilmek adına güzel bir buluş ortaya çıkardık. Arabamız, çocuk karyolasından yapıldı ve adına, 'Fırtına-S' dedik. Üzerine 250 kros motosiklet motoru takıldı. 5 ileri vites, hidrolik direksiyon, hidrolik fren sistemi vardır ve saatte ortalama 60 ile 70 kilometre hıza ulaşıyor. Aracımız arkadan itişlidir'' dedi.

Sizler de projelerinizi ve şahit olduğunuz haberleri Türkiye'nin duymasını istiyorsanız; Türkiye WhatsApp hattından (0534 613 90 60) bizlere ulaşabilirsiniz.

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