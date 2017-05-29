Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bildiğiniz gibi ilk önce dijital film ve dizi platformu Netflix ülkemize giriş yapmış ve hemen ardından ise BluTV ve PuhuTV dijital platformlar kurulmuştu.

Sonrasında da Sony Channel ülkemizde kanal satın aldı. İnternet dizileri şu ana kadar oldukça büyük başarı grafiği yakaladı ki artık ünlü yönetmen Onur Ünlü de Görünen Adam isimli bir internet dizisi çekmeye başladı. Bir habere göre kanal, HBO Go adındaki kendi dijital platformuyla ülkemize girecek.

Ancak bir diğer söylentiler ise HBO, Doğuş Yayın Grubu ile beraber partnerlik imzalayarak normal ayrı bir televizyon kanalı olarak hizmet verecek. İddialara göre kanal ülkemiz pazarına sağlam adımlarla girmek için yerli dizi yapmayı düşünüyormuş ve bu yapılacak yerli dizi Amerika'da da yayınlanacakmış.