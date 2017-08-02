Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, 60 milyon ücret ödeyen abonesi olduğunu duyurdu. En son Mart ayında rakamları açıklayan Spotify, bu tarihte ücretli üyelerinin sayısını 50 milyon olarak duyurmuştu. Aynı açıklamada platformu ücret ödemeden kullanan 80 milyon civarında kullanıcı olduğunu belirten Spotify'ın toplam kullanıcı sayısı 140 milyon olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye fiyatlarına zam yapan Spotify, aylık üyelik ücretinş 9.99 TL'den 13.99 TL'ye yükseltmişti.