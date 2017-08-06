Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

130.2 x 62.6 x 15.9 mm ebatlarında ve 235 grama ağırlığında olan cihazın iç tarafında da olmak üzere iki adet Full HD çözünürlükte 4.2 inç ekran yer alıyor. Telefonda ayrıca f/1.7 diyaframlı 12 MP ana ve f/1.9 diyaframlı 5 MP ön kamera bulunuyor. Leader 8’in diğer teknik özellikleri ise şöyle: Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, microSD kart destekli 64 GB depolama alanı,2300 mAh pil, kablosuz şarj, parmak izi algılayıcısı ve Samsung Pay.