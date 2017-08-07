Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iOS ve Android platformlarında kısa süreliğine yer alan Flappy Bird, milyonları kasıp kavurmayı başarmıştı. Nguyễn Hà Đông tarafından 2013 yılında indirime sunulan Flappy Bird, geliştiricisinin çok para kazanma korkusundan dolayı mağazalardan çekilmişti.

Ancak iOS'te Flappy Bird'ü daha önce indirenler, bulut üzerinden oyunu hala indirip yasal olarak oynayabiliyordu. Ancak Flappy Bird macerası maalesef ki iOS 11 ile sona eriyor. Bildiğiniz gibi iOS 11 ile artık 32 Bit uygulamalar desteklenmeyecek.

Daha önce bunun altyapısını oluşturan Apple, 64 bit desteği olmayan uygulamaların güncellenmesi gerektiğini geliştiricilere bildirmişti. iOS 11 ile bu uyarı sona eriyor ve 32 Bit uygulamaları, güncelleme almadığı sürece iPhone ve iPad'de çalıştırmak mümkün olmayacak.

Flappy Bird'ün de sadece 32 Bit desteği bulunuyor. Flappy Bird, App Store'da yer almadığı ve desteği çekildiği için güncelleme alamayacak. Uzun lafın kısası iPhone 5s ve sonrası iPhone modellerine yüklenen iOS 11 ile Flappy Bird tamamen tarihe gömülmüş olacak.