Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen “İnternetle Hayat Kolay Projesi” kapsamında Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, Ordu gibi Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen eğitimlerle 300 gönüllü eğitmen tarafından 30 bin kişinin internetle tanışması sağlandı. Hasankeyf’te ise 12 bin yıllık bir mağarada kursiyerlere, temel internet kullanımı, e-devlet kullanımı, internet bankacılığı, sosyal ağlar, bloglar, internet üzerinden alışveriş gibi birçok konuda eğitim verildi. Projede gönüllü eğitmen Sebahat Sevcan, hayatında internetle hiç tanışmayanların yanı sıra kendini geliştirmek isteyenlere de bu eğitimleri verdiklerini belirterek proje ile bugüne kadar 30 bin kişiye ulaştıklarını dile getirdi. Çocukların internette neler yaptığını öğrenmek için bu eğitimin önemli olduğuna işaret eden Sevcan, “Herkese buradan sesleniyorum; istediğiniz her yere gelebiliriz. Bu bir mağara, bahçe veya kadınların toplandığı gün, cuma namazı çıkışı olabilir. Yeter ki; interneti öğrenmek isteyin. Bu çağ internet okuryazarlığını öğrenme çağıdır” ifadelerini kullandı.

Sanal para ile halka arz

Kadir Kurtuluş, şirketlerini de kripto para ile halka arz etmeyi planladıklarını dile getirdi ve “Kripto para yapan şirketten teklif aldık. Sizin hissenizi kripto para ile halka arz edelim diyorlar. 2-3 yıl içerisinde halka arza çıkmayı planlıyoruz. Dünyada ünlü bir şirketle iş birliğine gitmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.