Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telefon pazarında Zenfone serisi ile büyük bir başarı yakalayan Asus, bu yıl karşımıza yeni amiral gemisi serisi Zenfone 4 ile çıkacak. Zenfone 4 ve Zenfone 4 Pro olmak üzere şimdilik iki tane model tanıtacağı bilinen Asus, sızıntılara engel olamadı. Bugün Zenfone 4 ve Zenfone 4 Pro'nun fiyatları sızdı.

Daha önceki Zenfone serilerine baktığımızda makul bir fiyatlandırma politikası izleyen Asus, Zenfone 4 ile çıtayı biraz yükseltecek gibi görünüyor.

Firmanın amiral gemisi unvanına sahip olan Zenfone 4 Pro, 2K çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelecek. Zenfoen 4 Pro'nun fiyatı 650 dolar seviyesinde olacak.

Zenfone 4 ise, 4 GB RAM ve Snapdragon 660 yona setinden gücünü alacak. Bu modelin fiyatı ise 400 dolar civarında olacak.