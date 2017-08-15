Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BT güvenliği profesyonelleri, küçük ve orta ölçekli şirketler ile kurumsal kullanıcılara özel tasarlanan USB’ler üzerindeki alfanümerik klavye sayesinde, PIN kodu olarak belirleyeceğiniz bir rakam veya harf kombinasyonuyla sürücü kolaylıkla kilitlenebiliyor. PIN’in on defadan fazla yanlış girilmesi durumunda sürücüdeki tüm veriler siliniyor ve yeni bir şifre seçilmesi gerekiyor. Sürücünün bir cihazdan güvenli bir şekilde kaldırılmadan çekilip alınması durumunda dahi aktif hale gelen oto-kilit özelliği ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca USB 2.0 ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) portuna sahip her cihazı destekleyen sürücüler, bu sayede, çok sayıda farklı cihazın ve işletim sisteminin kullanıldığı ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.