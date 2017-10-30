Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, 2011 yılında yaşamını kaybetmişti. Job'a ait 400 beygir gücündeki araç, gelecek ay New York şehrinde açık artırmayla yeni sahibinin olacak.
300- 400 BİN LİRAYA SATILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Üretim tarihi 2000 olan araç, 2003 yılında şu anki Los Angeles’ta yaşayan sahibine satıldı.
Toplam kilometresi 25 bin olan otomobilin 300-400 bin dolara satılacağın öngörülüyor.
ARAÇTA TELEFON DA VAR
Gümüş ve siyah renklerdeki otomobilde orijinal BMW markalı kapaklı telefon da bulunuyor. İddialara göre Jobs bu telefondan nefret ediyormuş.