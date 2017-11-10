Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple ile Samsung arasında yıllardır süren patent davalarından birisi bugün nihayete kavuştu. Samsung'un kendisine ait olduğunu iddia ettiği ekran kilidini kaydırarak açma patentini ihlal ettiğine yönelik açtığı davayı Apple'ın kazandığı resmen açıklandı. Aslında bu davada mahkeme Samsung'un 120 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Ancak Samsung temyize gitmiş ve bu dava uzamıştı. Bugün ise nihai karar açıklandı.

Yüksek Mahkeme, bu itirazı geri çevirdi ve Samsung'un 120 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Tabii ki, Samsung sonuçtan memnun değil. Bir Samsung temsilcisi açıklamada kendi özelliklerinin yenilikçi taraflarından ve Apple'ın bu kararla haksız kazanç sağlayacağını iddia etti.

Apple ise bu konuda bir açıklamada bulunmadı.