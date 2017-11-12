Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kullanıcıların aktardıkları bilgilere göre iPhone X’in ekranı soğuk havalarda çalışmıyor. Bu sorunun farkında olduklarını belirten Apple, telefonuyla yeni bir sorun daha yaşıyor. En az 20’den fazla cihazda görülen problem, ekranı baştan başa geçen yeşil bir çizgi şeklinde karşımıza çıkıyor.

Donanımsal bir sorundan dolayı oluştuğu tahmin edilen bu çizgi, söylendiği kadarıyla bir anda oluşabiliyor. Telefonu düşürmeyle alakası olmadığı belirtilen bu can sıkıcı durum, tek bir versiyona da ait değil. Yani hem 64 GB hem de 256 GB iPhoneX modellerinde soruna rastlanıyor. Ayrıca telefonun satıldığı bölge konusunda da bir ayrım yok. Yeşil çizgi şikayetleri dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Oluşan bu çizgi bazı modellerde tam kenarda yer alırken, bazılarında ise biraz daha ortaya yakın duruyor. Bu açıdan tek bir standartın kurulmadığı görülüyor.

iPhone X’in ekranını Samsung üretiyor

LOG'da yer alan habere göre, telefonda kullanılan OLED ekran direkt olarak Samsung’dan geliyor. Bunun için araştırma yapmaya başladığı söylenen Apple, olası değişim ya da yazılım çözümü üzerinde çalışıyor. Soğuk havada çalışmayan ekran sorunu için de kısa süre içerisinde yazılım güncellemesiyle yayınlayacak Apple, belki bu konuya da bir çözüm getirir.