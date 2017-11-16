Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone X'in kendine has özelliklerinden biri Face ID yeteneği. Bu şekilde telefon, kullanıcısını yüzünden tanıyor. Apple, Face ID'nin kandırılmasının zor olduğunu söylüyor. Şirket bu konuda profesyonel maske ve makyaj ustalarıyla da çalışmış. Yazılım geliştiricisi olan Ryan Nystrom, geçtiğimiz günlerde Twitter'da ilginç bir hatayı paylaştı. Alttaki görselde görüldüğü gibi iPhone X'te yüklü olan iTunes Connect, Apple hesabına Touch ID'le giriş uyarısı vermiş. iPhone X'te Touch ID özelliği yok, sadece Face ID var. Apple, parmak izi sensörünü yeni telefonda kaldırdı.

Bu ilginç hata yazılım kaynaklı, ufak bir güncellemeyle düzelir. Ancak Ryan Nystrom'un paylaşımı kısa süre içinde takipçileri tarafından da ilgi çekti.

IPHONE X'TEKİ FACE ID TAM OLARAK NEDİR? NASIL ÇALIŞIYOR?

Face ID, kullanıcının yüzünü tanıyan yeni bir biyometrik güvenlik çözümü. Özetle Face ID insan yüzünün derinlik haritasını oluşturuyor. Haritayı ise 30 binin üzerinde görünmez noktayı analiz ederek ortaya çıkartıyor. Ayrıca en doğru yüz verileri için kızılötesi görüntüyü de alıyor.

Face ID'den ekranın üstündeki çıkıntıda yer alan TrueDepth isimli yeni kamera sistemi sorumlu. Kiminin sevmediği çıkıntı içinde kızıl ötesi kamera, 7 MP'lik ön kamera, hoparlör, yakınlık sensörü, ışık sensörü ve diğer bileşenler var. iPhone X, içerdeği makine öğrenme, yapay zeka sayesinde kullanıcının dış görünüşünde yaptığı değişiklikleri tanımlıyor ve öğreniyor. Şapka takılması, sakal bırakılması, gözlük takılması, uzun saçların kesilmesi vs... gibi tüm durumlarda iPhone X bunları fark edebiliyor. Face ID'ye yüzün tanıtılması da oldukça basit. Face ID mobil ödemeleri onaylamak için de kullanılıyor. Apple'ın açıklamasına göre iPhone X'e bakıp Face ID kullanarak aygıtını kilidini açma olasılığı yaklaşık olarak 1.000.000'da 1. Touch ID için bu olasılık 50.000'de 1.