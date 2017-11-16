Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek bir değişikliğe gitmek için düğmeye bastı.

Sosyal medya devi kısmen de olsa 'like' (beğen) butonunun fişini çekiyor. Facebook, 6 Şubat 2018’den itibaren ‘beğen’ butonu üçüncü parti yazılım geliştiricilere sunmayacak. Bu tarihten sonra üçüncü parti yazılım geliştiricileri, Facebook’un kendisine özgün ‘beğen’ butonu yerine kendileri bir buton geliştirecekler. Facebook’a daha önce de uzunca bir süre ‘beğenmeme’ butonunun gelme ihtimali konuşulmuştu. Facebook kullanıcılarının merakla beklediği "beğenmeme" butonu yerine platforme yeni emoji butonları entegre edilmişti.