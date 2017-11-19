Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonlarda, PC/Mac'te ve internet tarayıcısı üzerinden kullanılan popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, çok yakında karşımıza bir iPad uygulaması ile çıkabilir. WABetaInfo tarafından açıklanan bilgilere göre; WhatsApp masaüstü uygulamasının 0.2.6968 numaralı sürümünde, iPad uygulamasına ilişkin kodlar ortaya çıktı.

WhatsApp'ın iPad uygulamasının henüz nasıl olacağı bilinmiyor. Ancak WhatsApp'ı kullanabilmek için bir SIM kart üzerine kaydedilmiş hesabın olması gerekiyor. WhatsApp'ın iPad sürümü de muhtemelen bir telefona ihtiyaç duyacak.

Hali hazırda WhatsApp Web üzerinden iPad'de WhatsApp kullanılabiliyor. Ancak bunun için yine telefonun Wi-Fi veya hücresel veri ağına bağlı olması gerekiyor.