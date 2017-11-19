Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, Haziran ayında düzenlediği WWDC 17 etkinliğinde yeni yazılımlarının yanında HomePod adını verdiği Google Home ve Amazon Alexa rakibi bir akıllı hoparlör tanıtmıştı. Silindir şekli ile dikkat çeken HomePod'da, yedi adet tweeter ve bir adet 4 inç bass hoparlör yer alıyor.

İşi Hi-Fi olmayan diğer firmalar gibi Tiz-mid-bass 3'lü yolunu tercih etmeyip 2 yollu bir hoparlör sunan Apple, bugün HomePod'un çıkış tarihini ertelediğini açıkladı.

Apple, HomePod için ilk başta tarih olarak 2017 sonunu işaret etmişti. Ancak bugün gelen haber ile Siri destekli HomePod'un çıkış tarihinin 2018'e ertelendiği açıklandı. Son yıllarda üretim sürecinde sıkıntılar çeken Apple, HomePod'un çıkış tarihini üretim sürecindeki sorunlardan dolayı ertelediği söyleniyor.

HomePod 2018'de ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerde satışa sunulacak. Sadece İngilizce dilini destekleyen HomePod, ülkemize ise 2018'in ortalarında gelebilir. Ancak Apple'ın, halen daha Apple TV'deki Siri'ye Türkçe desteğini vermediğini, bu bağlamda HomePod'un da Türkçe desteğinin olmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim.

HomePod'un Hi-Fi kalitesinde müzik sistemi olmadığını sadece Siri'yi aktive edebileceğiniz akıllı bir çözüm olduğunu belirtelim.