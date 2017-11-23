PRO ITS Yazılım Sistemleri mühendislerinden Latif Vardar “Sanbot’u, özellikle öğrencilere rehberlik hizmeti vermesi için programlamaya başladık. Robotumuz, çocukların sorunlarını, korkularını, duygularını, eğitimle ilgili düşüncelerini, yetenek ve ilgilerini yapay zekâ ile depolayacak. Topladığı verileri işleyerek arka plandaki rehber öğretmene rapor hâlinde sunabilecek” dedi. Sanbot’u, çocuklara yazılım ve kodlama öğretmekte de kullanacaklarını aktaran Vardar “Sanbot hem bir eğitim materyali hem de bir öğretmen olacak” diye konuştu.
Yeni nesil öğretmen
23.11.2017 - 07:10 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’den getirilen insansı robot Sanbot için kod geliştiren Türk yazılım mühendisleri, ona yüz tanıma, empati kurma, Türkçe konuşma gibi özellikler kazandırdı.
Etiketler : robot Sanbot,
521939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/521939.aspx
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