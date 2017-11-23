Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PRO ITS Yazılım Sistemleri mühendislerinden Latif Vardar “Sanbot’u, özellikle öğrencilere rehberlik hizmeti vermesi için programlamaya başladık. Robotumuz, çocukların sorunlarını, korkularını, duygularını, eğitimle ilgili düşüncelerini, yetenek ve ilgilerini yapay zekâ ile depolayacak. Topladığı verileri işleyerek arka plandaki rehber öğretmene rapor hâlinde sunabilecek” dedi. Sanbot’u, çocuklara yazılım ve kodlama öğretmekte de kullanacaklarını aktaran Vardar “Sanbot hem bir eğitim materyali hem de bir öğretmen olacak” diye konuştu.