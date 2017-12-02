Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasadaki mobil telefonlar, kablosuz sabit telefonlar, telsiz cihazları, modemler, kablosuz fare ve klavyeler, navigasyon cihazları, tablet bilgisayarlar gibi çok sayıda ürün grubunu denetleniyor. Uygun içeriğe sahip olmayan veya tüketici sağlığını tehdit edebilecek cihazlar denetimlerde belirlenerek gerekli işlemler yapılıyor. Önceki gün Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında; mevzuat bilgilerini güncellemek, yeni yaklaşım direktifleri hakkında bilgi sahibi olmak ve denetimler hususunda değerlendirmeler yapmak üzere bir eğitim programı düzenlendi. Söz konusu toplantıda konuşan BTK Kurum Başkan Yardımcısı Rıdvan Kahveci konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Her yıl milyonlarca telefonun piyasaya sürüldüğü ve milyonlarca elektronik haberleşme abonesi olan bir sektörü bir anlamda temsil ediyoruz. Bu sektöre hitaben de bir takım PGD faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla işimiz önemli bir taraftan da zor” dedi. BTK Teknik Düzenlemeler Daire Başkanı Ramazan Yılmaz ise, “Ülkemizde yıllık ortalama; 500 adet firma, 350 marka 1200 model ve 200 numune cihaz olmak üzere 2 binin üzerinde denetim sağlanıyor” ifadelerini kullandı.