Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Sony hakkında ilginç raporlar yayınlanıyor. Japon teknoloji devinin mobil tarafta büyük atılımlar yaptığı ve tam ekranlı ilk Xperia serisi telefonu çıkarmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bununla birlikte oyun konsolu tarafında ise işler gayet iyi gidiyor görünüyor. Şirket yaptığı resmi açıklamada, dünya üzerinde PlayStation 4 satışlarının (3 Aralık tarihi itibarıyla) 70.6 milyon adede ulaştığını duyurdu.

KULLANICILAR SANAL GERÇEKLİĞE İLGİ GÖSTERDİ

PS4'ün toplam satış rakamı yanında dikkat çekici başka bilgiler de var. PS Store ve perakende mağazalar üzerinden satılan PS4 oyunlarının sayısı ise 617.8 milyonu aşmış. Sony'nin verdiği bilgilere göre Sanal gerçeklik gözlüğü PS VR'ın satışları 2 milyonu geçmiş halde. PS VR uyumlu oyunların satış sayısı 12.2 milyonun üstünde görünüyor.

PS4'ün portföyü aralarında God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) ve Monster Hunter: World'ün (Capcom) de bulunduğu bir dizi oyun ile genişlemeye devam edecek. VR deneyiminden yararlanan The Inpatient ve Bravo Team'in (SIE WWS) de bulunduğu, PS VR'a yönelik 130'u aşkın oyun ve video içeriği 2018 yılının sonuna kadar piyasaya sürülecek.