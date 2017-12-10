Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple için Shazam’ı satın almanın en büyük yararı bu şirketin sahip olduğu müzik ve ses tanıma teknolojileri olacaktır. Ayrıca Apple’ın Shazam’a, kullanıcıları iTunes Store’a içerik satın almaları karşılığında ödediği komisyonların da ödenmesine gerek kalmayacaktır. Söz konusu komisyon Shazam’ın 2016’daki gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturuyordu, ayrıca dijital indirme satışlarının tümünün yüzde 10’luk kısmının gerçekleştirilmesini sağlıyordu.



Bu satın almanın bir avantajı da şu olabilir: Eğer Apple bu uygulamayı kapatma yoluna giderse, Spotify ve Google Play Music gibi müzik dinleme servisleri bundan ciddi şekilde etkilenebilir. Çünkü Shazam bu gibi servislere günde 1 milyonun üstünde kullanıcı trafiği yönlendiriyor. Ayrıca Shazam’ın Snapchat ile de bir anlaşması bulunuyor. Satın almanın tüm bu iş anlaşmalarını nasıl etkileyeceği ise şu an için bilinmiyor.



Yine de, Apple için en büyük kazanç Shazam’ın artırılmış gerçeklik teknolojisi olacaktır. Shazam bu yılın başlarında, 2015’te çıkardığı görsel tanıma teknolojisinin üstünde geliştirilen ve markalara hizmet veren bir artırılmış gerçeklik platformu çıkarmıştı. Bu teknoloji kullanıcıların dergi veya kitap kapakları, posterler, reklamlar ve diğer fiziksel ürünleri taratmasını ve sonrasında üç boyutlu animasyonları, ürün görselleştirmelerini ve 360 derece videoları açmasını sağlıyordu.



Teknoblog'da yer alan habere göre, 1 milyarı aşkın indirme sayısıyla Shazam 19 yıla yakın bağımsız ticari hayatında epey popüler bir noktaya geldi. Ne var ki, şirket 2016’da sadece 54 milyon dolar gelir elde etti, 5.3 milyon dolar da zarar açıkladı. Bunlar, şirketin önünde hâlâ uzun bir yolun olduğunu gösteriyor.