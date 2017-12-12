Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, kendi mühendislerinin geliştirdiği dijital imza, hızlı giriş, hesabım ve chatboat gibi hizmetleriyle birlikte uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor.

Dijital müşteri deneyiminin en önemli parçası olan dijital imzayı sektörde bir ilke imza atarak hayata geçiren Turkcell, bu sayede müşterilerinin işlem sürelerini yüzde 60 kısaltmayı hedefliyor. Böylece mağazalarından kağıdı da ortadan kaldırarak yılda 150 milyon sayfa evrağın dijitalleşmesine katkı sağlayacak. Bu sayede ülke ekonomisine 40 milyon TL’lik bir tasarruf da sağlanmış olacak.Türkiye’deki toplam 1400’ü aşkın mağazasında dijital imza dönemini başlatarak kimlik fotokopisi devrini sona erdiren Turkcell, bu uygulaması sayesinde sözleşmelerin tabletten okunarak imzalanmasını sağlıyor.

Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi: "Dijital imza uygulamasının tüm sektörlerde kullanıldığını düşündüğümüzde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 300 milyon TL’lik bir katkı sağlanabiliyor. Sadece Turkcell’in kullandığı dijital imza sayesinde bir yılda 20 bin ağacın varlığı korunmuş olacak."

Turkcell sanal asistanlık hizmeti geliyor

Turkcell, tüm dijital ürün ve servislerinde yapay zeka tabanlı sanal asistanlık hizmeti de sunmaya başlayacak. Bu sayede kullanıcılar, Turkcell uygulamaları içerisinde almak istedikleri hizmete sanal asistan ile kolayca ulaşabilecek, Türkçe desteği ve yapay zeka tabanı sayesinde işlemlerini sesli komutla gerçekleştirebilecek. Ortak bir iletişim dilinin hakim olduğu ve kendi kendine öğrenebilen yenilikçi chatbot uygulamasını bünyesine ekleyen Turkcell, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki en gelişmiş hizmetini sunacak.

Turkcell hızlı giriş adını taşıyan uygulamayla da tüm operatör kullanıcıları şifre unutma derdi olmadan sadece telefon numaralarını girerek sitelere ya da uygulamalara kısa süredegiriş yapabiliyor. Aynı zamanda güvenli olan bu çözüm sayesinde kullanıcının telefonu dışında başka bir cihazla kendi adına üye girişi yapılmasının da önüne geçiliyor.