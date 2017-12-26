İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak yaşayan Assenge’ın hesabını kendinin mi sildiği yoksa askıya mı alındığına dair açıklama yapılmadı.
Wikileaks'in kurucusunun Twitter hesabı silindi
26.12.2017 - 03:00 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralyalı bilgisayar programcısı ve Wikileaks’ın kurucu Julian Assange’ın Twitter hesabı bilinmeyen bir sebeple silindi.
Etiketler : Julian Assange,twitter,
530824 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/530824.aspx
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