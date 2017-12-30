Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da katıldığı eğitimlerde, yaşları 7-14 arasında değişen 20 Kocaelili çocuk, programlama hakkında fikir sahibi oldu. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Kocaeli’de 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Kocaeli’de çocuklara kodlama eğitimi
30.12.2017 - 03:33 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 03:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, Kocaeli’de eylül ayında başlatılan ve bugüne kadar 100 çocuğa ulaşan kodlama eğitimlerine devam edildi.
Etiketler : vodafone,kodlama,
532043 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/532043.aspx
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