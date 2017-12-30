Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da katıldığı eğitimlerde, yaşları 7-14 arasında değişen 20 Kocaelili çocuk, programlama hakkında fikir sahibi oldu. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Kocaeli’de 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.