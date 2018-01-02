Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkçe arayüzü ve renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım sunan X1’de, kablosuz ağ ile uzaktan kontrol, otomatik güncelleme ve bulut bağlantısı bulunuyor. Ayrıca kendi yazılımı Zaxe Desktop ile çok kısa sürede modeller baskıya hazır hâle geliyor.