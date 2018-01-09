Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisi ile, ek bir uygulama kullanmadan, yüksek ses kalitesiyle iletişim imkanı sunuyoruz. Bu sayede uçak, asansör gibi yerlerde bile HD ses kalitesi sağlanıyor” dedi.