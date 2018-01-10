Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CES 2018’in başlamasıyla birlikte LG piyasaya süreceği 3 yeni robot teknolojisinin tanıtımını yaparken, Sony de yeni telefon modellerini kullanıcılarla buluşturdu. Sony Mobile, günümüzde popüler olan süper orta sınıf yelpazesini üstün kamera teknolojisi ile harmanladığı en son üyeleri Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra ile âdeta şov yaptı. Önümüzdeki aylarda Xperia portföyünün diğer inovasyonlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

LG Electronics (LG) de CES 2018’de tanıttığı 3 yeni robotu ile sınırları zorlamaya devam ettiğini gözler önüne serdi. LG, ticari olarak özellikle oteller, havaalanları ve süpermarketlerde kullanılmak üzere geliştirilen 3 yeni konsept robotu piyasaya sürecek. LG’nin yeni CLOi robot markası çatısı altında olan “Serving Robot”, “Porter Robot” ve “Shopping Cart Robot”, yakın zamanda Kore’nin Incheon Uluslararası Havalimanı’nda başarılı deneme çalışmalarını tamamlayan “Airport Guide Robot” ve “Airport Cleaning Robot”‘un izlerini takip ediyor. Bellek depolama ürünleri ve teknoloji çözümleri ile dikkat çeken Kingston Technology Company Inc.’in iştiraki Kingston Digital ise Inc., 7’si 1 arada Type C USB bağlantı merkezi Nucleum’u duyurdu. Ekstra USB-C ve USB-A girişlerinin yanı sıra HDMI ve SD/microSD kart yuvalarına da sahip olan Nucleum özellikle yeni MacBook modelleri için ideal.